Тенге продолжает слабеть

Средневзвешенный курс доллара США составил 341,72 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 341,72 тенге за доллар (+0,64 тенге), объем торгов – 62 450 тыс. долларов (+22 600 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,4200 тенге за рубль, предложение – 5,4300 тенге за рубль.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,4149 тенге за юань (-0,0951 тенге), объем торгов – 5 100 тыс. юаней (+5 050 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 341,7-342,5 тенге, евро - 398,1-400,1 тенге, рос.рубля - 5,43-5,48 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

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