Кызылординская область подписала меморандум с университетом при межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС

В рамках меморандума стороны будут проводить совместные мероприятия, реализовывать проекты, а также Университет будет ежегодно выделять 10 образовательных грантов выпускникам школ Кызылординской области, успешно сдавшим вступительные экзамены.

В рамках меморандума Университет при Межпарламентской Ассамблее Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) планирует ежегодно выделять гранты кызылординским выпускникам школ, сообщает Zakon.kz.

В Астане прошла церемония подписания меморандума о сотрудничестве акимата Кызылординской области и Университета при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС.

В ходе встречи аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев рассказал о проводимой работе в регионе в сфере образования.

«По результатам среднего балла ЕНТ наша область находится в ТОП-5 лучших регионов, при том, что пять лет назад мы были на последнем - 16 месте. Благодаря тесному взаимодействию и эффективному сотрудничеству с ведущими техническими вузами России, сегодня 452 выпускника школ области обучаются в ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга за счет грантов Правительства Российской Федерации. В текущем году ожидается первый выпуск 76 студентов, работа по их трудоустройству уже ведется», - сказал аким области.

В свою очередь, ректор Университета Ирлан Искаков рассказал, что Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС существует более 20 лет, он был основан в 1997 году. В состав Университета входят 3 института, 4 факультета, 17 кафедр. Основные специальности вуза это - «Бизнес-информатика», «Юриспруденция», «Сервис», «Туризм», «Экономика», «Менеджмент», «Таможенное дело», «Реклама и связи с общественностью», «Конфликтология», «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Торговое дело», «Психология».

«Мы рады, что Кызылординская область откликнулась одна из первых для сотрудничества в сфере подготовки кадров, сегодня время, когда кадры нужно готовить точечно. И одно из новых направлений, которое мы ввели в этом году – бизнес-информатика, в рамках этой специальности студенты будут изучать блокчейн и криптовалюты, что актуально в условиях развития цифровой экономики», - отметил Ирлан Искаков.

Вместе с тем, представители Университета пригласили кызылординских преподавателей и научных сотрудников для участия в Евразийском научном форуме, который возглавляет нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов, форум проходит ежегодно осенью с участием представителей стран СНГ.

Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев и ректор Университета при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС Ирлан Искаков подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут проводить совместные мероприятия, реализовывать проекты, а также Университет будет ежегодно выделять 10 образовательных грантов выпускникам школ Кызылординской области, успешно сдавшим вступительные экзамены.

Напомним, что начиная с 2014 года гранты для кызылординских выпускников на обучение востребованным в регионе специальностям предоставляют Московский институт стали и сплавов, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева и Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина.

Следует отметить, что с этого года для кызылординской молодежи будут выделяться 20 грантов в магистратуру МГУ имени М.В.Ломоносова по специальностям «Кибербезопасность» и «Математическое моделирование процессов».

Кроме того, достигнута договоренность о ежегодном обучении кызылординских ребят в казанском университете «Иннополис», планируется сотрудничество с инновационным центром «Сколково».

Также ежегодно выделяются более 100 грантов акима области для одаренных ребят из малоообеспеченных семей сельской местности, на сегодня обладателей таких грантов насчитывается около 700 человек. С этого года число грантов акима области будут доведены до 200, при этом 70 % будут выделяться на специальности в сфере информационных технологий.

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