Команда Алматы-1 выиграла «Кубок Казахстана» среди юниоров до 14 лет
В решающих матчах команда Алматы-1 обыграла команду из Шымкента со счетом 4:3.
В Шымкенте завершилось командное первенство «Кубок Казахстана» среди юниоров до 14 лет, в котором с 25 по 30 июня участвовали 16 сборных команд из 13 регионов нашей страны. В составе команд выступали 8 детей – 4 мальчика, 4 девочки, сообщает Zakon.kz.
В финале за победу боролись команды Шымкента и Алматы-1. В решающих матчах команда Алматы-1 обыграла команду из Шымкента со счетом 4:3, в результате чего Алматы-1 снова стала победителем командного турнира. На втором месте - команда Шымкент.
Отметим, что в 2016 году Алматы-1 впервые завоевала «Кубок Казахстана» в городе Астана.
Третье место заняла команда Жамбылской области, которая выиграла сборную Актюбинской области со счетом 4-3.
По окончанию турнира, победителям и финалистам были вручены ценные призы и подарки, а также денежные гранты: 1 место – $7,000, 2 место - $5,000, 3 место - $3,000.
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