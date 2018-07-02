Как будут выглядеть персонажи комиксов Marvel и DC на пенсии
Такими любимых персонажей вы ещё не видели.
Фото : instagram.com/_lesya_guseva_2 июля 2018, 11:57
Инициативу в свои руки взяла художница из Перми Леся Гусева и представила героев в преклонном возрасте, передает life.ru.
Железный человек
Джокер
Тор
Человек-паук
Женщина-кошка
Дэдпул
Флэш
Харли Квинн
Супервумен и Чудо-женщина
Бэтмен
Капитан Америка и Белоснежка
Доктор Стрэндж и Джин
Супермен и Покахонтас
Халк
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