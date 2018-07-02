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Как будут выглядеть персонажи комиксов Marvel и DC на пенсии

Такими любимых персонажей вы ещё не видели.

Фото : instagram.com/_lesya_guseva_2 июля 2018, 11:57

Инициативу в свои руки взяла художница из Перми Леся Гусева и представила героев в преклонном возрасте, передает life.ru.

Железный человек

Джокер

Тор

Человек-паук

Женщина-кошка

Дэдпул

Флэш

Харли Квинн

Супервумен и Чудо-женщина

Бэтмен

Капитан Америка и Белоснежка

Доктор Стрэндж и Джин

Супермен и Покахонтас

Халк


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