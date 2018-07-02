Как будут выглядеть персонажи комиксов Marvel и DC на пенсии

Такими любимых персонажей вы ещё не видели.

Фото : instagram.com/_lesya_guseva_

Инициативу в свои руки взяла художница из Перми Леся Гусева и представила героев в преклонном возрасте, передает life.ru. Железный человек Джокер Тор Человек-паук Женщина-кошка Дэдпул Флэш Харли Квинн Супервумен и Чудо-женщина Бэтмен Капитан Америка и Белоснежка Доктор Стрэндж и Джин Супермен и Покахонтас Халк

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