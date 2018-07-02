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Замаскированные под специи пять килограмм героина конфисковали в СКО

Задержаны трое.

Фото : ДВД СКО2 июля 2018, 12:12

Полицейскими Петропавловска изъято около пяти килограмм героина, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники подразделения по борьбе с наркобизнесом остановили автомобиль, в котором были обнаружены наркотики. По подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержаны трое жителей областного центра. В ходе досмотра с заднего пассажирского сиденья была изъята спортивная сумка, в которой находилось семь свертков, замаскированных под специи "Лавровый лист". В каждом из свертков находилось порошкообразное вещество светлого цвета со специфическим запахом. Судебно-химическая экспертиза выявила героин, весом 4 килограмма 975 грамм.

"В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УВД города Петропавловска. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК, которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. В настоящее время выясняются все обстоятельства поступления наркотических средств на территорию СКО", - рассказал начальник Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД СКО подполковник полиции Жандос Басыбаев.

С начала года на территории Северо-Казахстанской области выявлено 150 наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято более 70 килограмм наркотических средств.


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