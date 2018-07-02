Казахстанские журналисты сразились на теннисном корте

В Астане прошел теннисный турнир "Baq Оpen" среди представителей СМИ. На протяжении двух дней 29 журналистов (19 мужчин и 10 женщин) выясняли на корте, чьи навыки игры достигли большего мастерства, передает корреспондент Zakon.kz.

Турнир проходил 30 июня и 1 июля в Национальном теннисном центре. Призовой фонд составил 500 000 тенге. Помимо этого, участники получили грамоты и ценные призы от спонсоров.

Победителем турнира среди мужчин стал спортивный комментатор телеканала KazSport Александр Олейник. Второе место занял обозреватель "ProSport Казахстан" Кайсар Окасов, на третьем – спортивный журналист из Актау Аскар Агатаев.

Первой ракеткой среди женщин стала редактор портала Informburo.kz Жаннат Нугманова. Второе место заняла корреспондент портала Informburo.kz Мария Гареева, на третьем – корреспондент портала Zakon.kz Татьяна Ковалёва.

"У Федерации тенниса Казахстана существует определенная стратегия развития, основная цель которой – сделать теннис массовым видом спорта. И одна из задач широкое вовлечение представителей СМИ в теннис. Радует, то, в турнире приняло участие большое количество журналистов. В этом году мы провели пробный турнир, а со следующего года планируем сделать его традиционным", - прокомментировал Zakon.kz вице-президент Федерации тенниса РК Диас Доскараев.

Стоит отметить, турнир стал важным событием для всех участников. Игроки смогли не только испытать себя в мастерстве и эмоциональной выдержке, но и познакомиться друг с другом. Среди участников были не только журналисты, но и операторы, комментаторы, выпускающие редакторы и инженер видеомонтажа.

Сразу по завершению турнира представители СМИ изъявили желание готовиться и участвовать в следующем соревновании и предложили федерации тенниса приурочить его ко Дню независимости Казахстана.

Татьяна Ковалева, Астана.