Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также

В Астане перекроют проспект

На пересечении ул. Сарайшык – пр. Туран начнутся ремонтные работы.

Фото : arnapress.kz2 июля 2018, 12:31

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны планирует начать ремонтные работы на пересечении ул. Сарайшык – пр. Туран, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного актимата.

В связи с чем с 21:00 2 июля до 21:00 3 июля на данном участке будет перекрыто движение автотранспортных средств.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты