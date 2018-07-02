В Астане перекроют проспект
На пересечении ул. Сарайшык – пр. Туран начнутся ремонтные работы.
Фото : arnapress.kz2 июля 2018, 12:31
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны планирует начать ремонтные работы на пересечении ул. Сарайшык – пр. Туран, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного актимата.
В связи с чем с 21:00 2 июля до 21:00 3 июля на данном участке будет перекрыто движение автотранспортных средств.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
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