Генпрокуратура ответила на запрос мажилисменов по госзакупкам с нарушениями

Мажилисмены действия госучреждения назвали «изощрённым способом протащить в победители конкурса своего поставщика».

Генеральная прокуратура РК ответила на депутатский запрос, в котором они указали на особый порядок закупок (без размещения на веб-портале госзакупок) по строительству трансформаторных подстанций, примененный отделом финансов Усть-Каменогорска, передает Zakon.kz.

Мажилисмены действия госучреждения назвали «изощрённым способом протащить в победители конкурса своего поставщика». В их запросе отмечается, что Комитет внутреннего госаудита подтвердил необоснованность применения особого порядка, но указал лишь на «возможность обжаловать решение по обращению».

Кроме того, в запросе говорится о действиях Шардаринского районного дома школьников, который, по их словам, необоснованно установил квалификационные требования для потенциальных поставщиков по аренде зданий детского лагеря.

В тендере, проведённом в апреле 2018 года, депутатов возмутила сумма, предложенная победителем конкурса – 4 449 995 тенге вместо предусмотренных планом закупок 5 357 142 тенге.

Как сообщила Генпрокуратура, по обоим случаям местные департаменты госаудита предъявили в суд иски о признании недействительными заключённых договоров с победителями госзакупок.

«По факту нарушений при закупке работ по строительству трансформаторных подстанций 14 июня Департаментом внутреннего государственного аудита по Восточно-Казахстанской области направлено предписание в адрес организатора, а также внесён иск о признании договора недействительным (находится на рассмотрении в суде)», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что аналогичные меры по доводам депутатов принял Департамент внутреннего государственного аудита Южно-Казахстанской области.

Как отметили в надзорном органе, устанавливая обязательное наличие материальных ресурсов у участника, заказчик вместо назначения конкурсных процедур провёл закупки услуг по аренде зданий детского лагеря путём запроса ценовых предложений.

«В этой связи департамент 22 июня предъявил иск в суд о признании недействительным договора, заключенного с победителем закупок (находится на рассмотрении в суде)», – указывается в ответе Генпрокуратуры.

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