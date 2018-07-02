Убит главный финансист ИГ* в Ираке

Боевики укрывались в горном районе близ Махмура.

Курдские военизированные формирования пешмерга при поддержке возглавляемой США коалиции уничтожили главного финансиста террористической группировки «Исламское государство*» в Ираке. Об этом заявил командующий силами ополчения в городе Махмур Сирван Барзани (Sirwan Barzani), сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал Rudaw.

Отмечается, что в ходе совместной операции удалось ликвидировать трех полевых командиров ИГ*, в том числе боевика Абу Убейду, который отвечал за финансирование. Боевики укрывались в горном районе близ Махмура.

Террористы ИГ* оккупировали часть территории Ирака летом 2014 года. Через год при поддержке международной коалиции иракские власти начали широкомасштабную кампанию по освобождению районов, захваченных боевиками. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ, отметив, что угроза терроризма в стране по-прежнему сохраняется.

* Запрещенная в Казахстане террористическая организация

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