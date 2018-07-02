Мэр Пуны назвала Астану примером другим городам

По примеру Астаны в Индии планируется внедрение программы «умных городов», в частности, в городе реализован проект автоматизированного велопроката, также прорабатывается вопрос строительства метрополитена.

В Астане проходит форум мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road, на котором обсуждаются вопросы устойчивого развития, экономического партнерства и укрепления культурного обмена. В кулуарах форума мэр Пуны Тилак Мукта (Tilak Mukta) заявила, что Астана развивается с большой скоростью и ее по праву можно назвать примером другим столицам мира, сообщает официальный сайт столичного акимата.

На форуме мэров городов Шелкового пути Индия представлена мэром Пуны Тилак Мукта. Это ее первый визит в Астану. На мероприятие она приехала вместе со своим супругом.

«Я наслышана о вашем городе и считаю, что Астана очень быстро растет. Астана – пример другим городам», – заявила мэр.

По ее словам, результаты работы форума принесут большую пользу для Индии.

Отметим, что Пуна – это второй по величине город в штате Махараштра и считается культурной столицей государства.

По словам официального представителя, по примеру Астаны в Индии планируется внедрение программы «умных городов», в частности, в городе реализован проект автоматизированного велопроката, также прорабатывается вопрос строительства метрополитена.

«Умные города – относительно недавно появившееся понятие. Я приехала на этот форум, чтобы узнать побольше о технологиях, о программе «умных городов». Считаю, что результаты этого форума могут принести большие плоды и нашему городу. Мы сможем правильным путем решить проблему защиты окружающей среды, поскольку Индия – страна с большим населением», – отметила она.

Напомним, сегодня, 2 июля, Астана принимает гостей – участников форума мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road. На форум зарегистрировались более 2000 участников из 60 стран, в том числе 70 мэров из 11 стран Шелкового пути и более 150 зарубежных спикеров и модераторов.

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