Сильная жара отступит с запада Казахстана

Жаркая и сухая погода ожидается в северных, центральных и южных областях республики.

Синоптики "Казгидромета" сообщили прогноз погоды на 3-5 июля, сообщает Zakon.kz.

Антициклон, с которым связана аномально жаркая погода в западных областях Казахстана, в предстоящие трое суток под влиянием циклона, смещающегося с Европейской части России, начнёт перемещаться на восток и разрушаться. И 4-5 июля здесь ожидаются местами кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром и ослабление жары.

По мере продвижения антициклона на восток жаркая и сухая погода ожидается в северных, центральных и южных областях республики. Дневная температура в этих районах повысится до плюс 30…35°С, на юге и в центре до 37…41°С, что выше обычной на 4…7°С.

В восточных и юго-восточных под влиянием высотной барической ложбины и связанных с ней атмосферных фронтов ещё сохраняться дожди с грозами, в горных и предгорных районах возможен сильный дождь.

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