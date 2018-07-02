Мужчина сломал руку и поранил голову в горах Алматы

Ему оказали первую помощь до передачи медикам.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда эвакуировали пострадавшего в горах мужчину, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

"30 июня в 14:14 в дежурно диспетчерское отделение РОСО поступило заявление от ДЧС Алматы о том, что на пике Большой Алматинский мужчина, 1987 г.р. сломал руку и поранил голову. Самостоятельно двигаться не может, товарищи, которые были с ним, спустились раньше его, и связи с ними нет. Заявителем был его друг, который с ним остался в горах", - сообщили в КЧС.

Оперативная группа выехала на место происшествия. В 15.40 спасатели прибыли на космостанцию и выдвинулись на пик. В 16.15 они нашли пострадавшего, оказали ему первую помощь, иммобилизовали руку и наложили повязку на рану на голове и начали спуск. В 17.15 передали пострадавшего бригаде скорой помощи в Алмарасане.

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