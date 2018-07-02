В Австралии акула пыталась утащить под воду туристку
Женщина находилась на яхте и хотела покормить плавающих поблизости акул.
Фото : Seven News2 июля 2018, 14:17
В Австралии женщина попыталась покормить акулу и едва не осталась без руки, передает LentaRu.
Пострадавшая Мелисса Браннинг рассказала, что находилась на яхте в Кимберли и хотела покормить плавающих поблизости представителей вида акул-нянек. Один из хищников схватил рыбу вместе с пальцем женщины.
«Я могла думать только о том, что потеряла палец. Я чувствовала, как он слезает с кости», — поделилась Мелисса.
Женщину доставили в больницу. Врачи диагностировали повреждение связок и трещину в кости.
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