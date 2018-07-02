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Тело женщины после пожара обнаружили в Актау

Расследуются причины гибели 35-летней женщины.

Фото : кадр из видео2 июля 2018, 14:20

В Актау расследуют причины смерти 35-летней женщины. Ее тело было обнаружено после пожара, который произошел в 12 микрорайоне. На месте работают полицейские, передает "Лада".

Пожар в квартире, расположенной на втором этаже дома №33, произошел в ночь с 1 на 2 июля. Вызов на пульт дежурного поступил в 23:26.

Площадь горения составила 40 квадратных метров. В тушении пожара задейстованы три единицы техники. Эвакуировали 15 жителей дома.

- На месте происшествия обнаружено тело 35-летней женщины. Пострадал мужчина 1957 года рождения. Причины возгорания выясняются, – сообщила Рукия Сычева, руководитель пресс–центра службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.


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