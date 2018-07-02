В Шымкенте в День Домбры родились Курмангазы и Дины

Родителям каждого из них подарили по домбре.

В праздничный день в первой многопрофильной больнице Шымкента родились Курмангазы и Дины, пишет "Отырар".

В родильном отделении звучали кюи Курмангазы и транслировались произведения казахских исполнителей. В этом роддоме появились на свет восемь малышей. Родителям каждого из них подарили по домбре.

В Казахстане каждое первое воскресенье июля будут отмечать национальный день домбры. Соответствующее распоряжение подписал президент Нурсултан Назарбаев.

Президент является большим поклонником домбры. Он не только играет на ней, но и поет под собственный аккомпанемент традиционные казахские песни - кюи.

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