Международный фестиваль культуры кочевников «Көшпенділер әлемі» станет ежегодным

Программа фестиваля состояла из показательных выступлений участников и музыкальных номеров исполнителей, которые являются частью наследия кочевников Великой степи.

В минувшие выходные Астана принимала участников Международного фестиваля культуры кочевников «Көшпенділер әлемі». В столицу Казахстана прибыли участники из таких стран, как Болгария, Венгрия, Кыргызстан, Россия (Башкортостан, Якутия), Украина, передает официальный сайт столичного акимата.

Программа фестиваля состояла из показательных выступлений участников и музыкальных номеров исполнителей, которые являются частью наследия кочевников Великой степи. Команды – Magyar Turan (Венгрия), Прото-болгарская школа выживания «Бага-Тур» (Болгария), Общественная организация «Военно-патриотический клуб «1-й Башкирский конный полк «Любизар – Северные Амуры» (Башкирия), Ордугайская турецкая команда по историческому восстановлению (Турция), «Sky Nomad» (Кыргызстан), «Sarbazrukhy» (Казахстан) стали проводниками для зрителей в мир и культуру кочевой цивилизации.

Как отметили организаторы, фестиваль «Көшпенділер әлемі» играет большую роль в сохранении традиций, истории, единения и духа наследия номадов. Поэтому это мероприятие станет ежегодным, его планируется проводить в разных регионах Казахстана.

Вниманию зрителей были представлены три исторических эпоса кочевников. В их числе – легенда о волшебных феях, которые спасли народных болгарских батыров, команды «Багатур»; легенда захвата крепости Османской империей от турецкой команды; легенда о любви Медета и Айсулу, во время инсценировки которой казахстанская команда «Sarbazrukhy» продемонстрировала национальные игры «теңгеалу», «қызқуу» и «аудыраспақ».

Территория, где проходил фестиваль, была поделена на семь аулов, жителями которых стали отважные воины, меткие лучники, ловкие скакуны, лучшие ремесленники и музыканты культуры кочевников.

Сюрпризом для гостей фестиваля стали мастер-классы от знатоков по джигитовке, стрельбе из лука и другим элементам культуры кочевых племен.

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