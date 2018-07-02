Токаев поздравил дипломатов

Казахстанские дипломаты проводят эффективную работу по защите национальных интересов - спикер Сената.

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников казахстанской дипломатической службы с профессиональным праздником, сообщает Zakon.kz.

2 июля – День дипломатического работника. Казахстанские дипломаты проводят эффективную работу по защите нац. интересов, развитию сотрудничества с другими странами,укреплению международной и региональной безопасности. Поздравляю всех сотрудников и ветеранов дипломатической службы! — Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 2 июля 2018 г.

2 июля 1992 года Нурсултан Назарбаев подписал Указ об утверждении положения "О Министерстве иностранных дел РК", "О посольстве Республики Казахстан" и "Об основных обязанностях и правах Чрезвычайного и Полномочного Посла РК". В то же время была принята Концепция внешней политики страны, которая основывается на принципах многовекторности и сбалансированности.

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