Китай будет решительно отстаивать принципы ВТО

Пекин также будет способствовать инклюзивному, сбалансированному и взаимовыгодному развитию мировой экономики.

Министр коммерции КНР Чжун Шань заявил о том, что Китай готов защищать принципы Всемирной торговой организации и содействовать созданию мировой экономики, передают РИА Новости.

"Китай будет решительно содействовать созданию мировой экономики открытого типа, защищать принципы ВТО, поддерживать механизм многосторонней торговли, продвигать региональную экономическую интеграцию, способствовать созданию зон свободной торговли, противостоять различным формам протекционизма", — говорится в статье китайского министра, опубликованной в газете "Жэньминьжибао".

Пекин также будет способствовать инклюзивному, сбалансированному и взаимовыгодному развитию мировой экономики, добавил политик.

"Экономическая глобализация — необратимый процесс. Система многосторонней торговли с ВТО в качестве ее центра — краеугольный камень международной торговли и столп здорового развития мировой торговли", — уточнил Чжоу Шань.

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