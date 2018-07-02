Путин продлил запрет на перевозки товаров из Украины в Казахстан через Россию

Ограничение продлено до 1 января 2019 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничений на перевозки некоторых товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан через Россию, сообщает Sputnik Казахстан.

По решению Владимира Путина, ограничение продлено до 1 января 2019 года.

Два года назад, в январе 2016-го, Российская Федерация ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов из Украины, в отношении которых в России применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень.

В июле 2016 года запрет был расширен в отношении товаров из Украины, идущих в Казахстан и Кыргызстан через территорию Российской Федерации.

В январе 2018 года сообщалось о продлении действия указа до 30 июня текущего года.

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