Порошенко назвал "самого искреннего друга" Украины
Нет в мире второго такого искреннего украинского друга, как Канада.
Фото : Сегодня2 июля 2018, 15:20
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Канаду с национальным праздником и заявил, что у Киева нет более искреннего друга, чем Оттава, передают РИА Новости.
"Нет в мире второго такого искреннего украинского друга, как Канада. Счастья и процветания стране, в которой живут такие прекрасные люди. С Днем Канады!" — отметил Порошенко.
В прошлом году Канада одобрила поставку летального оружия на Украину. Тогда Порошенко поблагодарил Оттаву за "мощный и своевременный сигнал поддержки".
В свою очередь, Премьер-министр Джастин Трюдо также неоднократно говорил, что поможет Киеву защищать свой суверенитет.
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