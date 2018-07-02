Порошенко назвал "самого искреннего друга" Украины

Нет в мире второго такого искреннего украинского друга, как Канада.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Канаду с национальным праздником и заявил, что у Киева нет более искреннего друга, чем Оттава, передают РИА Новости.

"Нет в мире второго такого искреннего украинского друга, как Канада. Счастья и процветания стране, в которой живут такие прекрасные люди. С Днем Канады!" — отметил Порошенко.

В прошлом году Канада одобрила поставку летального оружия на Украину. Тогда Порошенко поблагодарил Оттаву за "мощный и своевременный сигнал поддержки".

В свою очередь, Премьер-министр Джастин Трюдо также неоднократно говорил, что поможет Киеву защищать свой суверенитет.

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