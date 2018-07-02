От Кызылорды Астане: музей космоса под открытым небом 

Музейная экспозиция под открытым небом расположена на левобережье столицы, на площади 1,4 га.

В Астане состоялась презентация открытой экспозиции ракетно-космической техники, своеобразного музея под открытым небом, построенного Кызылординской областью в честь юбилея столицы, передает Zakon.kz.

Сегодня экспозицию ракетно-космической техники посетил Глава государства Нурсултан Назарбаев.

Музейная экспозиция под открытым небом расположена на левобережье столицы, на площади 1,4 га. Здесь установлены макеты ракет-носителей «Союз», «Протон», «Зенит» и в ближайшее время межорбитального корабля «Буран», в натуральную величину, благоустроена территория вокруг экспозиции. Также установлены специальные информационные стенды, где размещена вся информация о ракетах: техническая характеристика, история создания и эксплуатации.

Если говорить о макетах, то ракета-носитель «Союз» является самой знаменитой ракетой семейства Р-7 - королёвской «семёрки» под которую и создавался космодром «Байконур».

«Протон» — ракета-носитель тяжёлого класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. Способна выводить на геостационарную орбиту грузы до 3,3 т. Ракета-носитель «Протон» явилась средством выведения всех советских и российских орбитальных станций, модулей станций «Мир» и МКС. Также с помощью ракеты-носителя «Протон» осуществляется развертывание спутниковой системы "Глонасс", запускаются спутники серии "Экспресс". По ряду аспектов: по цене пуска, по массе выводимого на орбиту полезного груза, по стоимости килограмма полезного груза на орбите «Протон» является самой успешной в мире.

«Зенит» – базовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса. Первый запуск осуществлен 13 апреля 1985 года. «Зенит» стал первым и единственным универсальным комплексом с ракетой-носителем среднего класса, полностью автоматизированным, не требующим присутствия обслуживающего персонала при нахождении РН на пусковом устройстве. Эту ракету еще в 80-90-е годы называли ракетой 21 века.

Планируется, что на базе пускового комплекса «Зенит» будет реализован совместный российско-казахстанский проект «Байтерек».

«Буран» – многоразовый орбитальный корабль советской многоразовой транспортной космической системы, созданный в рамках программы «Энергия-Буран». Создание МКС «Энергия-Буран» было самой масштабной и трудоемкой программой в истории советской космонавтики. В течение 18 лет над МКС непосредственно работало более миллиона человек в 1286 предприятиях и организациях 86 министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры страны. Для посадки космоплана «Бурана» был специально построен аэродром «Юбилейный» на космодроме «Байконур» с усиленной взлетно-посадочной полосой.

К слову, во второй очереди реализации проекта министерством оборонной и аэрокосмической промышленности планируется строительство музея и планетария.

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