В Караганде обнаружили родник с повышенным содержанием нитратов
Населению не рекомендовано использовать эту воду в питьевых целях.
Фото : соцсети2 июля 2018, 16:19
Родником в городской черте Караганды запретили пользоваться из-за выявленных в воде нитратов в повышенных дозах, сообщает МИА «Казинформ»
«Превышение нитратов из скважины по улице Бабушкиной подтверждается результатами лабораторных исследований по санитарно-химическим показателям филиалом Национального центра экспертизы по Карагандинской области»,- прокомментировали в Департаменте по охране общественного здоровья Карагандинской области.
Кроме того, превышение по нитратам составило 56,5 мг/л при норме 45 мг/л. По многолетним лабораторным данным, ухудшение качества воды в скважине отмечается в весенне-летний период.
Как пояснили в ведомстве, населению не рекомендовано использовать эту воду в питьевых целях. Нитраты могут вызвать в организме ряд опасных заболеваний.
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