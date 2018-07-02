В Караганде обнаружили родник с повышенным содержанием нитратов 

Населению не рекомендовано использовать эту воду в питьевых целях.

Родником в городской черте Караганды запретили пользоваться из-за выявленных в воде нитратов в повышенных дозах, сообщает МИА «Казинформ»

«Превышение нитратов из скважины по улице Бабушкиной подтверждается результатами лабораторных исследований по санитарно-химическим показателям филиалом Национального центра экспертизы по Карагандинской области»,- прокомментировали в Департаменте по охране общественного здоровья Карагандинской области.

Кроме того, превышение по нитратам составило 56,5 мг/л при норме 45 мг/л. По многолетним лабораторным данным, ухудшение качества воды в скважине отмечается в весенне-летний период.

Как пояснили в ведомстве, населению не рекомендовано использовать эту воду в питьевых целях. Нитраты могут вызвать в организме ряд опасных заболеваний.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!