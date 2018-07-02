Мужчина убил пятилетнюю девочку за то, что она мешала ему выпивать

В пьяном угаре он нанес ребенку 27 ударов.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Восточно-Казахстанской области приговорил преступника к 19 годам лишения свободы, сообщает YK-news.kz.

Трагедия случилась в квартире, которую 21-летний Айдос Муканов (имена и фамилии изменены) снимал со своей сожительницей, которая оказалась старше его на десять лет. С ними жила и ее дочь — пятилетняя Аида.

В роковой вечер в преддверии Нового года мужчина и девочка остались в жилище наедине. Мать была на работе, а ее сожитель решил неплохо провести вечер. Он запасся спиртным и приступил к долгожданному празднику. Забота о постоянно капризничающем ребенке в его планы явно не входила. Как выяснилось позднее, у девочки начиналась пневмония, и она постоянно требовала внимания.

Подвыпившему Айдосу быстро надоели капризы маленькой Аиды. Как после установила экспертиза, он схватил ребенка и начал беспорядочно ударять об стены. Всего было нанесено 27 ударов. Два из них оказались роковыми. В результате переломов височной и затылочной частей черепа девочка скончалась. Бросив труп ребенка на диван, убийца продолжил возлияния, пока случившееся не обнаружил сосед. Он и сообщил в полицию.

Следствие установило вину Муканова, хотя сам он ее не признал. При вынесении приговора судом были учтены отягчающие обстоятельства: особая жестокость преступления и состояние алкогольного опьянения. Приговор вступил в законную силу.

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