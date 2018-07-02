Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также

Мужчина убил пятилетнюю девочку за то, что она мешала ему выпивать

В пьяном угаре он нанес ребенку 27 ударов.

Фото : Gorod.lv2 июля 2018, 16:37

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Восточно-Казахстанской области приговорил преступника к 19 годам лишения свободы, сообщает YK-news.kz.

Трагедия случилась в квартире, которую 21-летний Айдос Муканов (имена и фамилии изменены) снимал со своей сожительницей, которая оказалась старше его на десять лет. С ними жила и ее дочь — пятилетняя Аида.

В роковой вечер в преддверии Нового года мужчина и девочка остались в жилище наедине. Мать была на работе, а ее сожитель решил неплохо провести вечер. Он запасся спиртным и приступил к долгожданному празднику. Забота о постоянно капризничающем ребенке в его планы явно не входила. Как выяснилось позднее, у девочки начиналась пневмония, и она постоянно требовала внимания.

Подвыпившему Айдосу быстро надоели капризы маленькой Аиды. Как после установила экспертиза, он схватил ребенка и начал беспорядочно ударять об стены. Всего было нанесено 27 ударов. Два из них оказались роковыми. В результате переломов височной и затылочной частей черепа девочка скончалась. Бросив труп ребенка на диван, убийца продолжил возлияния, пока случившееся не обнаружил сосед. Он и сообщил в полицию.

Следствие установило вину Муканова, хотя сам он ее не признал. При вынесении приговора судом были учтены отягчающие обстоятельства: особая жестокость преступления и состояние алкогольного опьянения. Приговор вступил в законную силу.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты