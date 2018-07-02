Женщина, спасшая ребёнка от педофила в Шымкенте: Я думала, что его убивают

Пенсионерка живёт в соседнем подъезде с мальчиком, на которого накануне напал педофил.

Женщина рассказала подробности трагедии. Оказалось, что мужчина обманным путём завёл ребёнка в подъезд. Пенсионерка живёт в соседнем подъезде с мальчиком, на которого накануне напал педофил. Именно она стала единственным свидетелем случившегося и спасла ребёнка от злоумышленника, сообщает Bnews.kz.

"Я сидела на лавочке и услышала детский крик, он доносился с подъезда. Побежала посмотреть, что там происходит - железная дверь в подъезд была заперта, установлен домофон. Я стала стучаться, крики при этом не утихали. Ребёнок так кричал. Я думала, что его убивают. Я начала тарабанить в неё и дергать. В какой-то момент дверь открылась. Ребёнок сам открыл. Он понял, что кто-то в дверь бьёт и как-то вывернувшись кнопку нажал. Получается, что сам себя защитил. Открываю дверь, стоит мужчина, а рядом с ним соседский мальчик весь в слезах. Я сразу поняла в чём дело и начала избивать мужчину. Но он выкрутился и убежал. Тогда я ему крикнула в след, что запомнила его лицо и сообщу в полицию. Пока я успокаивала ребёнка, спустя несколько минут подошёл мой сосед. Я ему рассказала о том, что здесь произошло. Он пустился на поиски этого изверга, но не нашёл. Я думала, что сама здесь умру", - рассказала она.

Собравшиеся звонили в станцию скорой медицинской помощи и правоохранительные органы. Очевидцы уверяют, что медики прибыли незамедлительно.

Подозреваемый был задержан в тот же день. Им оказался житель Шымкента 1985 года рождения. Он уже дал признательные показания.В настоящее время в отношении мужчины начато досудебное расследование.

Тем временем родные и близкие ребёнка обратились за помощью к врачам и провели медицинский осмотр. По его результатам стало известно, что акт надругательства над несовершеннолетним всё же состоялся. Об этом в слезах рассказала бабушка потерпевшего.

"Мне врачи дали на руки заключение медицинского осмотра. Здесь сказано, что акт насилия всё-таки есть. Как таких людей земля носит? Это же маленький ребёнок", - сказала она.

По мнению общественного деятеля и основательницы благотворительного фонда "ДОМ" Аружан Саин, после случившегося пора ставить вопрос о катастрофическом бедствии в стране.

"Каждый случай насилия – это трагедия. А когда страдают дети – это катастрофа. Ужасно, что это происходит в нашей стране, и что делают это наши же сограждане. Насилуют, покрывают… А сокрытие таких преступления против детей, это, по сути, преступления такого же порядка, как само насилие, порождающее следующие насилие, и других жертв. Уже пора ставить вопрос о катастрофическом бедствии в стране. Мы видим, что дети подвергаются насилию как со стороны взрослых, так и со стороны детей. И надо срочно понять две вещи: причины, и какие экстренные меры необходимо принимать, чтобы остановить эти преступления", - поделилась мнением общественный деятель.

Саин подчеркнула, что причины кроются в моральной деградации общества, где воспитательная работа с населением в отношении чисто человеческих ценностей была поставлена недостаточно. Отсюда, по её мнению, и насилие, и случаи с выбрасываемыми младенцами в туалеты, помойки, та же коррупция.

"На протяжении долгого времени мы видим, что не решается вопрос о воспитании детей и молодёжи через массовое вовлечение в спортивные секции и творческие кружки. А если детям нечем заняться кроме школы, то понятно, что они будут воспитаны улицей, законами "джунглей". И насилие для них будет более понятным способом общения и доказательства своего превосходства, нежели победы и достижения с спорте, культуре, науке. Это же касается и отношения к частной и государственной собственности – способен человек присвоить чужое или нет, посягнуть на честь, оскорбить", - убеждена Аружан Саин.

Она акцентировала, что люди, способные на педофилию, к сожалению, есть в любом обществе, и некоторые наши сограждане выступают в их защиту.

"Увидев, что есть какая-то часть людей, которые выступают в защиту преступников, утерян страх наказания и осуждения со стороны общества. Способность к сексуальному насилию над ребёнком, это ведь отчасти, психиатрическое явление, которое кто-то может сдерживать и регулировать, а кто-то нет. Поэтому необходимо искоренять причины. Нужно вплотную и срочно заняться системной воспитательной работой, вовлечением детей и молодёжи в процессы массового спора, искусства, чтобы получить в следующих поколениях качественный человеческий капитал, не способный на нарушение прав человека и норм человеческой морали", - сказала она.

Саин также считает, что необходимо повышать ответственность и наказание за подобные преступления.

"Как в случаях в детдомах, неоднократно, так и с семилетним мальчиком из ЮКО, когда и директора детдомов, школы, сотрудники не сообщали, как обязаны были в полицию. Они не имели права укрывать преступления, или разбираться сами. Нужно, чтобы закон работал для всех, и наказание за его нарушение было неотвратимым. Кроме того, нужно привлекать к ответственности за такие нарушения как клевета и распространение ложной информации людей, которые организовывают информационные кампании и сеют смуту в обществе с целью увести от ответственности преступников", - заключила она.

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