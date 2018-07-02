Западноказахстанская делегация провела встречу с президентом Татарстана

Аким ЗКО Алтай Кульгинов подчеркнул, что Россия для Казахстана на протяжении всей истории является крупнейшим торговым партнером.

Свыше 100 миллионов долларов США составил товарооборот между Западно-Казахстанской областью и Республикой Татарстан Российской Федерации в прошлом году, передает Zakon.kz.

В целом, в 2017 году товарооборот между Казахстаном и Татарстаном составил 700 миллионов тенге. Для дальнейшего укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурного сотрудничества делегация ЗКО посетила г.Казань - столицу Республики Татарстан. Во время встречи западноказахстанской делегации с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, аким ЗКО Алтай Кульгинов подчеркнул, что Россия для Казахстана на протяжении всей истории является крупнейшим торговым партнером. Соответственно, казахстанско-российские отношения всегда отличает высокий уровень стратегического партнерства.





- Республика Татарстан вносит ощутимый вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Казахстаном. Недавний визит нашего Президента Нурсултана Назарбаева в Татарстан придал новый импульс двухстороннему сотрудничеству во всех сферах. Западноказахстанские предприятия активно налаживают связи со многими татарстанскими товаропроизводителями, - отметил Алтай Кульгинов, рассказывая о потенциальных возможностях Западно-Казахстанской области.

Например, на сегодня уже имеются положительные примеры тесного сотрудничества: АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов" поставляет в Татарстан муку и макаронные изделия, ТОО «Гидромаш-Орион-МЖБК» приобретает дозаторы для бетоносмесительного узла высокой эффективностии и надёжности для производства различных типов высококачественного бетона свою очередь, АО «Нуржанар» приобретает концентрат квасного сусла у ОАО «ТАТ Крахмал патока», с помощью которого изготавливают квас высшего качества, имеющий большой срок хранения.

В свою очередь компания «Уральский трансформаторный завод» приобретает пластиковые трубы, полимерные пластиковые поддоны, а также 3-х и 10-титонные кран-балки, которые используются при отгрузке и поставке трнсформаторов без причинения каких-либо дефектов, . А ТОО ТД «Кама Казахстан», приобретает автошины у ПАО "Татнефть".

В ходе рабочего разговора, Алтай Кульгинов пригласил Рустама Минниханова на праздник "Сабантуй", который пройдет в г.Уральске в сентябре этого года. Со своей стороны, западноказахстанские предприниматели предложили ряд совместных бизнес-проектов для татарстанских товаропроизводителей, которые были презентованы во время переговоров по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества во всех отраслях экономики. В ближайшее время продукция некоторых товаропроизводителей ЗКО будет ориентирована на экспорт в Татарстан.

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