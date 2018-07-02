Всегда говорили, что вокруг Астаны не может расти лес - Президент

Назарбаев посетил Ботанический сад в Астане.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе осмотра новых объектов столицы посетил Ботанический сад, расположенный на левобережье Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства, побеседовав с представителями молодежного трудового отряда "Жасыл Ел", отметил важность проводимой работы по озеленению столицы и всего Казахстана.

Назарбаеву была представлена оранжерея в центре Ботанического сада, а также информация о современных технологиях, используемых в ее работе.

Далее во время презентации Назарбаев рассказал об истории переноса и основных этапах строительства новой столицы.

- Всегда говорили, что вокруг Астаны не может расти лес. Но сегодня здесь высажено 83 тысячи гектаров деревьев, выросших до 20-25 метров. Каждый год площадь лесонасаждений увеличивается на пять тысяч гектаров. Этот лес мы хотим соединить с "Щучинско-Боровской курортной зоной", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость дальнейшего развития Ботанического сада с использованием научного потенциала отечественных и международных специализированных институтов.

В ходе посещения Главе государства также было показано одно из главных украшений Ботанического сада – светомузыкальный фонтан, построенный Восточно-Казахстанской областью в рамках проекта "Регионы в дар Астане".

На территории сада расположены велодорожка, беговая дорожка, спортивные покрытия, пешеходный мост, искусственный водоем. Общая площадь озеленения составляет более 613 тыс. кв. м. Среди посаженных кустарников и деревьев представлены коллекционные материалы из стран Европы, Азии и Северной Америки.

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