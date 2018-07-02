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Плюс-сайз-модели в открытых платьях впервые попали на обложку арабского Vogue

На снимках девушки с мокрыми волосами и в серебристых сверкающих платьях с короткими рукавами отдыхают у бассейна.

Фото : Oxu.az2 июля 2018, 17:18

Полные девушки в открытых платьях впервые попали на обложку арабского Vogue, сообщает lenta.ru.

Американка Эшли Грэхэм и канадка Палома Элсессер снялись для издания Vogue Arabia Body Revolution («Революция тела»). В бодипозитивном номере демонстрировалась летняя одежда для женщин с разными пропорциями тела.

На снимках девушки с мокрыми волосами и в серебристых сверкающих платьях с короткими рукавами отдыхают у бассейна.

«Сегодня я стараюсь доказать женщинам, что они прекрасны такими, какие они есть, и что они могут быть счастливы в своем теле», — прокомментировала Грэхэм.

«Я воспринимаю свое тело так же, как воспринимала в первом классе. Только теперь я научилась управлять этим восприятием», — добавила Элсессер.

В мае фотография принцессы Саудовской Аравии Хайфы бинт Абдалла Аль Сауд за рулем красного кабриолета попала на обложку журнала Vogue Arabia. Выбор этого снимка связан с тем, что с июня 2018 года женщинам в стране будет разрешено водить машину, не получая на это разрешения опекуна-мужчины.


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