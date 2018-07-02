Подозреваемого в торговле людьми арестовали в Кокшетау

Доказана причастность подозреваемого к 7 преступлениям.

В Кокшетау полицейскими задержан подозреваемый в совершении ряда преступлений, связанных с торговлей людьми и незаконным лишением свободы молодых девушек, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Местный житель был задержан в ходе спецоперации. Потерпевшими во всех случаях становились молодые девушки в возрасте 22-30 лет, некоторые из них занимались оказанием интимных услуг.

На сегодняшний день доказана причастность подозреваемого к 7 преступлениям, в их числе 2 факта по ст. 126 УК РК (незаконное лишение свободы), 2 факта по ст. 194 ч.2 УК РК (вымогательство), 1 факт по ст. 125 ч.3 УК РК (похищение человека), 1 факт по ст. 308 ч.2 УК РК (вовлечение в занятие проституцией) и 1 факт по ст. 309 ч.2 УК РК (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество).

По информации оперативников, мужчина знакомился с девушками в кафе, обманом завлекал их на съемную квартиру и путем угроз, физического и психологического насилия, заставлял заниматься проституцией. Согласно показаниям одной из потерпевших, находясь в одном из развлекательных заведений Кокшетау, 30-летняя девушка познакомилась с подозреваемым, а затем, ни о чем не подозревая, согласилась продолжить вечер в другом заведении. Как оказалось позже, в течение почти двух недель, молодой человек незаконно удерживал потерпевшую на съемной квартире и заставлял заниматься проституцией.

Кроме того, задержанный занимался вымогательством денежных средств у девушек, оказывающих интимные услуги. По словам потерпевших, мужчина на протяжении нескольких месяцев вымогал у них деньги, обещая взамен покровительство.

В настоящее время имеются показания потерпевших и свидетелей, подозреваемый арестован. Полицейские проверяют его причастность к другим преступлениям.

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