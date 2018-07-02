Шнуров посвятил Акинфееву собственное стихотворение
Соответствующий пост певец опубликовал в социальных сетях.
Фото : Сплетник2 июля 2018, 17:52
Собственное стихотворение посвятил вратарю сборной России Игорю Акинфееву лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, сообщает Zakon.kz. Результат творческого труда музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.
«Посмотрел немного строго,
И сомнения развеяв,
Мяч отбил ногою бога.
Триумфатор Акинфеев!
Мы не верили покуда,
Не увидели воочи,
Как он нам явил всем чудо!
А теперь, до встречи в Сочи!» — написал музыкант.
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