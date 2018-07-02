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Шнуров посвятил Акинфееву собственное стихотворение

Соответствующий пост певец опубликовал в социальных сетях.

Фото : Сплетник2 июля 2018, 17:52

Собственное стихотворение посвятил вратарю сборной России Игорю Акинфееву лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, сообщает Zakon.kz. Результат творческого труда музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

«Посмотрел немного строго,

И сомнения развеяв,

Мяч отбил ногою бога.

Триумфатор Акинфеев!

Мы не верили покуда,

Не увидели воочи,

Как он нам явил всем чудо!

А теперь, до встречи в Сочи!» — написал музыкант.


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