Более 100 пассажиров «Эйр Астаны» вынужденно заночевали в Анталье

Часть пассажиров согласилась вылететь из Анталии на несколько часов раньше рейсом КС916 через Алматы.

Более чем на сутки задержался в Анталье рейс авиакомпании «Эйр Астана» в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1 июля рейс КС216 по маршруту «Анталия-Астана», планировавшийся по расписанию в 11:25 по местному времени, был отложен по технической причине на 2 июля на 19.00 (22.00 по времени Астаны). Всех 128 пассажиров накормили и разместили в отеле», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В пресс-службе также отметили, что часть пассажиров согласилась вылететь из Анталии на несколько часов раньше рейсом КС916 через Алматы.

«Сегодняшним рейсом авиакомпания направила в Анталию инженеров и запасную часть. Авиакомпания сожалеет о доставленных неудобствах и напоминает, что безопасность является приоритетом компании», - добавили в пресс-службе «Эйр Астаны».

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