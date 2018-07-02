Стало известно, как Instagram делает из звезд психопатов

Королевское медицинское общество признало "Инстаграм" худшей соцсетью для сохранения психического здоровья.

32-летнюю бывшую "мисс Великобритания", модель и участницу реалити-шоу Love Island Софи Градон недавно нашли мёртвой. Подробности гибели девушки не сообщаются, но друзья высказывали версии о самоубийстве. Британский психолог попыталась разобраться в сложностях жизни телезвёзд на примере Софи и популярной соцсети "Инстаграм", сообщает Life.

Королевское медицинское общество признало "Инстаграм" худшей соцсетью для сохранения психического здоровья. У его пользователей чаще развиваются тревога и депрессия. Зачастую они подвергаются издевательствам, особенно девушки. А самыми уязвимыми оказываются публичные люди, которые должны поддерживать имидж успешности.

"Эти люди постоянно находятся в центре внимания, они вынуждены постоянно приукрашать свою жизнь. Соцсети, конечно, влияют и на обычных пользователей, но на телезвёзд давление гораздо больше",- Эбигейл Сан, клинический психолог

По словам клинического психолога Эбигейл Сан, социальные сети могут усугубить психические проблемы знаменитостей, особенно "Инстаграм". Софи Градон участвовала в реалити-шоу. А именно звёзды подобных проектов первыми попадают под удар. У них нет возможности скрыться за ролью вымышленных персонажей, как у актёров кино. Эти люди постоянно находятся на виду и зависимы от внешней оценки, количества подписчиков.

"Звёзды реалити-шоу не имеют персонажа или личности на экране, за которыми можно спрятаться. Мы видим буквально всё. "Инстаграм" влияет на самооценку людей и заставляет сомневаться в собственной жизни," - Эбигейл Сан, клинический психолог.

Из-за того что звёзды невольно вынуждены постоянно подменять свою жизнь в угоду зрителю, настоящее положение дел мало кому известно. Даже близким. После трагической гибели, подробности которой полиция пока не раскрывает, друзья Софи стали говорить о самоубийстве, о том, что у неё была тревога и депрессия и что она имела финансовые проблемы. Но в "инстаграме" девушки, где 494 тыс. подписчиков, мы можем видеть только снимки успешной, роскошной жизни без намёка на проблемы.

"Звёзды реалити-шоу не имеют персонажа или личности на экране, за которыми можно спрятаться. Мы видим буквально всё. "Инстаграм" влияет на самооценку людей и заставляет сомневаться в собственной жизни," - Эбигейл Сан, клинический психолог.

Из-за того что звёзды невольно вынуждены постоянно подменять свою жизнь в угоду зрителю, настоящее положение дел мало кому известно. Даже близким. После трагической гибели, подробности которой полиция пока не раскрывает, друзья Софи стали говорить о самоубийстве, о том, что у неё была тревога и депрессия и что она имела финансовые проблемы. Но в "инстаграме" девушки, где 494 тыс. подписчиков, мы можем видеть только снимки успешной, роскошной жизни без намёка на проблемы.

"Многие из моих клиентов чувствуют это постоянное давление, чтобы они жили насыщенной, захватывающей жизнью и показывали это в соцсетях. Это порождает социальную тревожность," - Эбигейл Сан, клинический психолог.

Примечательно, что Софи и сама в начале года приняла участие в конференции по кибериздевательствам. Потому что сейчас существует проблема того, что жизнь и ценность многих людей измеряются подписчиками и лайками и зависят от мнения комментаторов и сетевых троллей.

"Покидая шоу, я погрязла во мраке из-за количества негатива, который устремляли на меня. Я начала верить, что то, что эти люди говорили обо мне, — правда. Издевательства в Сети порой страшнее, чем в жизни. Тролли делают вас уязвимыми,"- Софи Градон.

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