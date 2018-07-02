Выдающиеся кюйши, побывав в Восточном Казахстане в День домбры, были приятно удивлены

Во время праздника на площади Республики в Усть-Каменогорске выдающиеся домбристы дарили горожанам не только улыбки, исполнив знаменитые кюи, но и запоминающиеся символичные подарки – домбры со своими автографами, побывавшие в разных уголках мира.

В исторически первый День домбры Восточный Казахстан посетили известные кюйши, люди, чьи имена вписаны в историю казахской инструментальной музыки, заслуженные артисты РК – Жаркын Шакарим, Рамазан Стамгазиев, Айбек Бекбосынов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Во время праздника на площади Республики в Усть-Каменогорске выдающиеся домбристы дарили горожанам не только улыбки, исполнив знаменитые кюи, но и запоминающиеся символичные подарки – домбры со своими автографами, побывавшие в разных уголках мира.

Обладателями таких ценных наград стали победители викторин на знание исторических фактов о музыкальном инструменте. С особой гордостью эрудированные горожане принимали подарки из рук Жаркына Шакарима, человека, воссоздавшего древний казахский музыкальный инструмент - трехструнную домбру и шертер, Рамазана Стамгазиева - лауреата Международного конкурса «Восточные мелодии» в Самарканде, Айбека Бекбосынова – заслуженного артиста Казахстана, автора популярных кюев, и нашего земляка.

По словам одной из победительниц викторины Лыгыл Каниевой, казахстанцы должны чтить традиции и показывать свои таланты игре на домбре.

- Не описать, какие сейчас у меня ощущения. Это большая гордость. Я не ожидала получить такой подарок, тем более из рук такого артиста. Домбра – это великий музыкальный инструмент. И мы не должны забывать о своих корнях. Наоборот, нам нужно участвовать в мировых музыкальных конкурсах, показывать свои умения, ведь у нас много самородков, - говорит победительница викторины.

Знаменитые кюйши рассказали о том, что этот день стал данью уважения предкам, вековым традициям и обычаям. Особо порадовало домбристов то, с каким масштабом праздник отмечается в Восточном Казахстане, где живут представители различных национальностей.

Как отметил Рамазан Стамгазиев, казахский народный инструмент является своеобразным очевидцем событий различных эпох.

- С помощью домбры старшие поколения доносили до всех свои откровения, разделяли радости и удачи друг с другом. В будущем, я уверен, казахи прославятся на весь мир своим виртуозным умением играть на этом музыкальном инструменте, - заключил кюйши.

Айбек Бекбосынов рассказал о том, что считает этот праздник не только для музыкантов, акынов и кюйши, но и для всего народа.

- Настоящий национальный код, о котором говорит Елбасы, кроется в этом. Хотелось бы, чтоб уроки игры на домбре преподавались в каждой школе, чтоб подрастающее поколение прониклось нашим достоянием культуры, - предложил восточноказахстанский домбрист.

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