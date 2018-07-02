Казахстанцы попали в ДТП на трассе в России

ЧП произошло в Астраханской области, есть погибший.

В Астраханской области жители Казахстана попали в аварию на трассе, сообщает местное издание astrakhan-24.ru.

ЧП произошло 1 июля около 21 ч. 30 мин. на 1-м км подъезда к с. Бюрючёк от дороги Камызяк – Тузуклей Камызякского района.

26-летний водитель из Казахстана за рулём автомобиля BMW не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

По сообщению регионального УМВД, молодой человек получил черепно-мозговую травму и ушиблено-рваную рану волосистой части головы. Его пассажиры получили травмы различной степени – 28-летний житель с. Раздор госпитализирован с открытым переломом голени, тупой травмой живота и травматическим шоком, 27-летний гражданин Казахстана получил ушиб грудной клетки и пятки, он сам обратился в больницу за медицинской помощью.

30-летний житель Камызяка погиб на месте аварии до приезда скорой помощи. На месте работали сотрудники полиции Камызякского района.

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