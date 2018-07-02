В полиции Астаны объяснили штраф 8-летней девочке за неоплату парковки

В предписание внесены соответствующие корректировки.

В Департаменте внутренних дел Астаны объяснили причину, по которой восьмилетней девочке был выписан штраф за неоплату парковки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту оформления предписания от 20.06.2018 года на восьмилетнюю девочку из Алматы Управление административной полиции ДВД Астаны сообщает, что этот факт связан с тем, что при фиксации административного правонарушения стационарными сертифицированными приборами все данные автовладельца автоматически указываются по ИИН, который имеется в базе данных регистрации транспортных средств», - сообщили в пресс-службе Департамента.

В ДВД пояснили, что именно в этой базе указан неверный ИИН. Выяснилось, что в регистрационной карточке транспортного средства марки «Toyota camry» ошибочно указан номер ИИН девочки.

В настоящее время в предписание внесены соответствующие корректировки и штраф направлен владельцу.

Ранее житель Алматы высказывал возмущение по поводу того, что на имя его дочери был выписан штраф за неправильную парковку. Мужчина жаловался на то, что его штраф не аннулировали, ссылаясь на отсутствие такой возможности по техническим причинам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!