Две квартиры осужденного по «Хоргосскому делу» продали за 202 млн тенге

Покупателями стали физлица, а вырученные средства поступили в городскую казну.

За три года в бюджет города за счет осужденных экс-госслужащих поступило более 202 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2015 года по настоящее время в городскую собственность поступили семь конфискованных владений бывших госслужащих. К примеру, квартира осужденного экс-руководителя департамента строительства нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Кажымурата Усеновав микрорайоне «Мамыр-4», после конфискации передана управлению жилья и жилищной инспекции Алматы для включения в государственный жилищный фонд.

«Конфискованное жилое недвижимое имущество включается в государственный фонд для распределения среди очередников на жилье. Однако, если площадь таких объектов превышает нормы, то они передаются государственным органам для реализации социальных проектов, либо выставляются на аукционах на электронной торговой площадке ggosreest.kz», - пояснили в управлении финансов Алматы в ответ на запрос МИА «Казинформ».

Из семи объектов две квартиры в микрорайоне «Мирас», принадлежавшие Бахытбеку Курманалиеву, осужденному по «Хоргосскому делу», были реализованы на торгах на сумму свыше 202 миллиона тенге. Покупателями стали физлица, а вырученные средства поступили в городскую казну.

На сегодня ведомство также работает по реализации половины доли недвижимого имущества по делам осужденных замначальника погранслужбы КНБ РК Алима Хасенова и пограничника Станислава Шереметьева. Недостроенный дом Алима Хасенова по улице Алмалыкская, в Медеуском районе будет передан в собственность СПК «Алматы». А половина доли квартиры Станислава Шереметьева в доме по улице Шашкина уже реализована.

Помимо этого, в управлении финансов регистрируют права собственности в органах юстиции на арестованное имущество, принадлежавшее бывшим госслужащим - Курманбеку Артыкбаеву, Данияру Абдиеву и Рашиду Есенжанову.

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