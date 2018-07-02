Посетил обновленную детскую гимназию и глава региона.

В Павлодаре презентовали обновленную дошкольную гимназию №122. На полученный в прошлом году грант акима области в дошкольном заведении обустроили игровой парк, спортивную площадку, мультимедийный кабинет, а также кабинеты шахмат и робототехники.

Грант в 50 миллионов тенге дошкольной гимназии №122 вручили на прошлогодней августовской конференции. Так руководство области поощрило коллектив дошкольного заведения за достижения в обеспечении качества образования. На предоставленный грант в детском саду, где воспитывается 180 ребят, решили сделать ремонт и обновить оборудование.

- Мы закупили двухъярусные кровати в детские спальни, оборудовали спортивный зал, открыли мультимедийный кабинет, кабинеты шахмат и робототехники, приобрели интерактивные доски, - говорит руководитель дошкольной гимназии №122 Галия Курманова. – У нас появились четыре новые площадки – футбольная и игровая площадки, концертная и интеллектуальная зоны. Кроме того, у нас появилась детская автодорога, на которой мы будем обучать детей правилам дорожного движения. Раньше здесь были простые игровые площадки с уже устаревшими элементами.

Посетил обновленную детскую гимназию и глава региона. Булат Бакауов отметил, что помимо этого дошкольного заведения гранты акима области получили еще три учебных организации в городах и селах Прииртышья.

- Мы будем продолжать практику выделения таких грантов, потому что есть видимый эффект, - сказал он. – В этом году мы также предусмотрели 200 миллионов тенге на поощрение лучших образовательных учреждений.

Аким подчеркнул, что современные детские площадки нужно устанавливать не только в детских садах, но и во дворах. В этом году в разных микрорайонах Павлодара презентуют сразу 10 больших игровых площадок, на возведение которых выделили 100 миллионов тенге.

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