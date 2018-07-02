Архитектор «Золотого моста» рассказал, чем его покорила столица Казахстана

Шу Юн в Казахстане известен прежде всего как автор нового монумента – «Золотой мост», который появится в скором времени за ТРЦ «Хан Шатыр».

Сегодня в Астане стартовал Форум мэров городов великого Шелкового пути. На форум зарегистрировалось более 2 тысяч участников из 60 стран, в том числе 70 мэров из 11 стран Шелкового пути, и более 150 зарубежных спикеров и модераторов, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Среди самых ожидаемых гостей мероприятия – человекоподобный робот София. Также сегодня в форуме принял участие известный архитектор из Китая Шу Юн. В интервью корреспондентам официального сайта спикер поделился впечатлениями об Астане.

«Мне очень нравится ваш город, в первую очередь потому, что здесь много открытого пространства. Я вижу здесь разнообразие и красоту, архитектура многих зданий необычная и запоминающаяся. У вас очень открытые, дружелюбные и гостеприимные люди. Везде, где мы ни были, встречают тепло. И, наверно, это и подкупает больше всего», – сказал Шу Юн.

Отметим, что Шу Юн в Казахстане известен прежде всего как автор нового монумента – «Золотой мост», который появится в скором времени за ТРЦ «Хан Шатыр». Он займет площадь 90 квадратных метров. Монумент янтарно-золотого цвета будет состоять из более чем 20 тысяч янтарных кирпичей. Мост из янтаря станет символом дружбы народов Шелкового пути. Как отметил Шу Юн, к строительству моста приступят в ближайшее время.

Работа форум мэров городов Шелкового пути продолжится завтра. 3 июля организаторы обещают насыщенную программу. Хэдлайнером мероприятия станет особенный участник – гиноид София, разработанный гонконгской компанией «Hanson Robotics». Также в рамках мероприятия состоится дружеский футбольный матч между сборной мэров и губернаторов, а также сборной мира – ветеранов футбола. По итогам форума планируется создание Клуба мэров городов, Ассоциации бизнесменов, университетов, журналистов, поэтов стран Шелкового пути, а также платформы женских и молодежных организаций. Историческим событием станет закладка фундамента архитектурного комплекса «Золотой мост Шелкового пути».

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