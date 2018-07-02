В Актау нашли тело молодого человека

20-летний парень утонул в канале.

Тело утонувшего в водосбросном канале в Актау мужчины обнаружено, поиски, продолжавшиеся двое суток, завершены. Об этом сообщил Бауржан Мырзагул, руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Тело мужчины обнаружено в водосбросном канале, именуемом «Шора».

Напомним, мужчина 1998 года утонул при купании 30 июня. Информация о происшествии поступила в 01:07. Об инциденте сообщил друг погибшего, которому удалось выбраться из воды.

В воскресенье, 1 июля, спасены четверо подростков, которых унесло в море на резиновой лодке.

В этот же день на побережье 4А микрорайона утонул мужчина.

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