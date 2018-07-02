Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также

В Актау нашли тело молодого человека

20-летний парень утонул в канале.

Фото : lada.kz2 июля 2018, 20:33

Тело утонувшего в водосбросном канале в Актау мужчины обнаружено, поиски, продолжавшиеся двое суток, завершены. Об этом сообщил Бауржан Мырзагул, руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Тело мужчины обнаружено в водосбросном канале, именуемом «Шора».

Напомним, мужчина 1998 года утонул при купании 30 июня. Информация о происшествии поступила в 01:07. Об инциденте сообщил друг погибшего, которому удалось выбраться из воды.

В воскресенье, 1 июля, спасены четверо подростков, которых унесло в море на резиновой лодке.

В этот же день на побережье 4А микрорайона утонул мужчина.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты