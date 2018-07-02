В Астане была представлена книга «Глава государства и Мангистау»

В ходе осмотра объекта Президент Нурсултан Назарбаев побеседовал с представителями этнокультурных центров столицы и видными общественными деятелями Мангистауской области.

В Астане с 1 по 4 июля мангистауские артисты проведут ряд культурных мероприятий под эгидой «Жаңғырған Маңғыстаудан жасампаз Астанаға», посвященных 20-летию Астаны и праздничный вечер в столице. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

1 июля, в Национальный день домбры, инструментальный оркестр имени Абиля Таракулы выступил на площади «Қазақ елі». Звуки домбры подарили отличное настроение жителям и гостям столицы.

В рамках программы «Регионы в дар Астане» Мангистауской областью был представлен в качестве специального подарка столице красивый Дом дружбы.

Великолепное здание «Дома дружбы» олицетворяет слова Главы государства «Астана - город национального единства и солидарности».

В ходе осмотра объекта Президент Нурсултан Назарбаев побеседовал с представителями этнокультурных центров столицы и видными общественными деятелями Мангистауской области.

"Во всех регионах страны есть Дома дружбы, в которых располагаются и работают этнокультурные объединения областей. Теперь собственный Дом дружбы есть и у столицы. Поздравляю вас с этим знаменательным событием", - сказал Президент Нурсултан Назарбаев.

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов презентовал Главе государства эскизный проект Дома дружбы, в котором предусмотрены помещения для библиотеки, музея, мастерских народного прикладного искусства, конференц-зала и центра для изучения языков. Общая площадь здания составляет 4 000 кв. м.

В ходе встречи общественные деятели из Мангистау представили Нурсултану Назарбаеву новую книгу под названием «Глава государства и Мангистау». Эта книга, состоящая из пяти частей, об истории Мангистауской области, о повторном приобретении статуса области, о процветании региона в годы независимости и истории святого полуострова Мангышлак. Презентация книги продолжилась концертом «Жаңғырған Маңғыстаудан жасампаз Астанаға» мастерами исскуств Мангистауской области. В концерте участвовали оркестр имени Абыла Таракулы, танцевальный ансабль «Жорға», отличники культуры Аскар и Асанали Кушеровы, Оспан Кулсымак обладатель главного приза мегапроекта «Мен Қазақпын!» и другие.

Также для жителей и гостей столицы историко-краеведческим музеем была организована выставка «Табиғаты таңғажайып –мұралы маңғыстау».

Как отметил Президент Нурсултан Назарбаев, «Новая Астана - символ светлого будущего для независимого Казахстана», «Астана - сердце нашей независимой родины!»,- сказал в ходе мероприятия Ералы Тугжанов.

С политическим видением Главы государства, ставшая столицей Астана, встала на путь устойчивого развития, роста и процветания. Сегодня мечта превратилась в город мечты с населением более миллиона человек. Таким образом, Астана является символом нашего суверенитета и независимости, гордости нашей Родины. Мангистауцы всегда поддерживают важные программы нашего Лидера и считают большой честью внести свой вклад в развитие нашей страны. На мероприятии присутствовал Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев.

4 июля состоится концерт творческих коллективов Мангистауской области в национальном культурном комплексе «Этно ауыл» и на ипподроме «Казанат».

Кроме того, в рамках V Национального фестиваля казахских оркестров «Серпер» вниманию любителей искусства будет представлена концертная программа оркестра национальных музыкальных инструментов имени Абиля Таракулы.

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