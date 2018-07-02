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В Усть-Каменогорске мужчина в порыве ревности повредил чужой автомобиль

Парень напал на машину нового возлюбленного своей бывшей.

Фото : из открытых источников2 июля 2018, 22:01

Материальный ущерб владельцу «Mercedes-Benz» составил 350 тысяч тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По данным пресс-службы ДВД ВКО, инцидент произошел в ночь на 28 июня. В полицию обратился 23-летний горожанин. Молодой мужчина сообщил, что бывший парень его девушки разбил стекла его автомобиля марки «Mercedes-Benz».

— Сотрудниками полиции задержан 22-летний житель Усть-Каменогорска. Подозреваемый сознался в совершении умышленного повреждения иномарки, — сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. — Ведется досудебное расследование по соответствующей статье Уголовного кодекса.


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