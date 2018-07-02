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Костанайцам вернут за отопление более 9 млн тенге

Также выплаты произведут в Лисаковске и Аркалыке.

Фото : alau.kz2 июля 2018, 22:15

«КТЭК» вернет потребителям более 9 миллионов тенге за отопление. Деньги вернут тем горожанам, которые не имеют приборов учета тепла, передает Zakon.kz со ссылкой на «Алау».

Все дело в фактической температуре воздуха за окном. Оказалось, что в этом отопительном сезоне она была выше той, что заложена в тариф. На перерасчете настояли в антимонопольном ведомстве.

Придется «раскошелиться» по той же причине и нескольким другим коммунальным предприятиями региона. Среди них - «Лисаковскгоркоммунэнерго», «ССГПО» и «Аркалыкская ТЭК».

Всего жителям области вернут деньги за тепло 16 субъектов естественных монополий на общую сумму 20 миллионов тенге.


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