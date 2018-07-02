Упразднить привод по гражданским делам предлагают в РК

Привод затрагивает права человека на неприкосновенность его личности.

В Конституционном Совете РК состоялось рассмотрение представления Карагандинского областного суда по признанию неконституционной нормы законодательства, которая предусматривает применение такой процедуры как привод по гражданским делам, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил член КС РК Иоганн Меркель, данное предложение о признании неконституционным п. 5 ст. 27 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от Карагандинского областного суда поступило в прошлом месяце. По этому поводу было изучено мнение заинтересованных госорганов и экспертов.

«Мы считаем необходимым обратить внимание на несовершенство законодательства в исполнительном производстве, на недостаточность регулирования этого вида правоотношений, которые, с одной стороны, создают возможность злоупотреблений во время проведения исполнительных действий и нарушения прав граждан. С другой стороны - указывают на коллизии законов и их несовершенство, которые ведут в конечном итоге к неэффективности исполнения судебных актов», - сказала председатель судебной коллеги по гражданским делам Карагандинского областного суда Жанна Сейдалина.

По ее словам, сегодня возникает вопрос, насколько такая мера принуждения в отношении должника как привод, существующая в исполнительном производстве, оправданна и достигает цели исполнительного производства.

«Согласно п. 1 ст. 39 Конституции РК, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены законами лишь в той мере, в которой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения». Хотелось бы обратить внимание, что закон («Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей») не содержит понятия «привод», но, несомненно, привод затрагивает права человека на неприкосновенность его личности, которые как принцип можно отнести к понятию личной свободы. Привод - это принудительное ограничение свободы передвижения гражданина с доставлением его в определенное место даже против его воли», - подчеркнула она.

Жанна Сейдалина добавила, что данный институт исполнительного производства, по мнению коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда, не соответствует требованиям Конституции РК «в силу его правовой неопределенности».

«Практически нет различия между приводом, задержанием, доставлением, применяемых в административном и уголовном судопроизводстве. Различия можно провести только по достигаемым целям. Но если в Кодексе об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальном кодексе дается хоть какое-то обоснование и процедура, то в исполнительном производстве этого нет вообще. Отсутствие регламентации позволяет применить при приводе физическую силу, оружие, специальные средства», - пояснила докладчик.

Вместе с тем, она указала, что в коллегии выражают согласие с мнением экспертов, что «на личную неприкосновенность человека, затрагиваемую в результате его привода, не распространяется абсолютный запрет ограничений, установленный п. 3 ст. 39 Основного закона».

«Но тогда возникает вопрос, насколько исполняется п. 1 ст. 39 Конституции РК, насколько введенные законом ограничения оправданны и достигают своей цели, насколько такое ограничение отвечает насущной потребности государства или общества и имеются ли достаточные гарантии правовой защиты человека от возможных злоупотреблений и произвола», - задается вопросами Ж. Сейдалина.

Как считают в коллегии, в настоящее время законом достаточно регламентированы последствия неявки участника исполнительного производства к судебному исполнителю: это возможность привлечения данных лиц к административной ответственности, а также к уголовной за неисполнение судебного акта.

«Для чего осуществляется привод и какая цель достигается в результате физического присутствия участника исполнительного производства? На практике судебные исполнители говорят, что присутствие необходимо, чтобы уведомить, предупредить должника об ответственности. Но знание закона у нас предполагается, а неуведомление никак не связывается с обязанностью исполнить судебный акт. Законом также регламентировано, каким образом считаются доставленными извещения и повестки, а также уведомления о совершении какого-либо процессуального действия. Риск последствия неполучения повестки или отказа от ее получения, в принципе, возможен и в принудительном приводе», - перечислила она.

На сегодня в случае отказа участниками исполнительного производства от получения повесток, уведомлений, извещений, при их получении считается, что доставка осуществлена. В этой связи возникает вопрос, для чего требуется присутствие человека, если физическое присутствие не дает никаких результатов.

В ходе заседания по представлению Карагандинского областного суда высказались депутаты Мажилиса и Сената Парламента РК, представители Министерства юстиции, Комитета национальной безопасности РК, Генеральной прокуратуры, национального центра по правам человека и другие.

В настоящий момент КС РК удалился в совещательную комнату для вынесения итогового решения. Как сообщает пресс-служба КС РК, о дате вынесения итогового решения будет сообщено дополнительно.

Ксения Давыдова, Астана.

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