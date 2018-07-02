Инцидент произошел в Туркестанской области.

В Туркестанской области 21-летний солдат-срочник остановил заключенного при попытке побега, его наградили медалью в родной воинской части 6698. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на TVK.

Инцидент произошел 28 июня на территории исправительного учреждения 167/2 в Шымкенте. Несколько месяцев назад в кинотеатрах страны отгремела премьера фильма — «Шестой пост». Кинолента повествует о подлинной истории, которая произошла летом 2010 года. Тогда из Актауской колонии строгого режима совершили побег 20 вооруженных заключенных. В тот день рядовой военнослужащий Ербол Отарбаев заступил на караул в исправительном учреждении. Оказалось, что побег был спланирован именно через его шестой пост. Ценой ранения часовой Отарбаев успел ликвидировать троих беглецов, предотвратив таким образом массовый побег.

Спустя 8 лет история повторилась на этот раз в Шымкенте. 28 июня рядовой Дастан Исенов заступил на караульную службу в исправительном учреждении 167/2, что удивительно так же на 6-ой пост. Примерно в 5-30 утра его внимание привлек заключенный, который вел себя подозрительно.

«Увидел, как он лезет в запретную зону. Согласно инструкции, я подал окрик ему. Осужденный не отреагировал и проник во внутреннюю запретную зону. Я позвонил в караул. После этого я произвел предупредительный выстрел в верх и осужденный остановился на месте», — военнослужащий воинской части 6698 Национальной гвардии РК Дастан Исенов.

Со слов командиров воинской части, в ближайшее время рядового Исенова наградят высокопоставленные военные из Астаны. А накануне ему вручили медаль от лица совета ветеранов регионального командования «Юг» и грамоту от департамента внутренних дел.

Стоит отметить, что хладнокровно и четко действовать в таких ситуациях Дастан Исенов научился в воинской части 6698, где 2 раза в год личный состав обучают военному ремеслу. В ходе таких занятий командиры и обычные солдаты на практике демонстрируют теоретические знания.

«На данном мероприятии мы определяем места по мерам безопасности, порядок обращения с оружием. Как должен вести себя военнослужащий», — старший помощник начальника отделения воспитательной социально-правовой работы ВЧ 6698 Ескендир Сараубеков.

Еще один интересный факт: прототип героя фильма «Шестой пост» Ербол Отарбаев служит старшим лейтенантом в той же части, что и новый герой. К слову, командиры воинской части не без улыбки предполагают, что возможно в будущем художественный фильм снимут и о подвиге рядового Исенова.

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