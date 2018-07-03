Учёные выяснили, что 97% людей неправильно моют руки при готовке мяса

Согласно рекомендации, следует намочить руки, нанести на них мыло и мыть в течение как минимум 20 секунд, после чего вытереть.

Большинство людей неправильно моют руки во время приготовления мяса. К таким выводам пришли учёные из Министерства сельского хозяйства США по результатам исследования с участием 383 человек.

Добровольцам поручили приготовить бургеры из индейки и салат. Чтобы измерить уровень загрязнения, авторы исследования заразили мясо безопасным для человека вирусом — бактериофагом MS2. Далее специалисты дали участникам простые рекомендации по гигиене: намочить руки, нанести на них мыло и мыть в течение как минимум 20 секунд, после этого вытереть.

Оказалось, что 97% испытуемых не смогли выполнить инструкцию — 79,5% не соблюдали временные рамки, 83% не использовали мыло, 44% вообще не мочили руки, а 23% не вытирали руки насухо.

В итоге почти половина добровольцев занесла вирус в контейнеры для специй, использованные при готовке, 11% "инфицировали" ручки холодильника и водопроводные краны, а 5% "заразили" вирусом салат.

В Минсельхозе США связали результаты исследования с тем, что ежегодно почти 130 тысяч американцев попадают в больницы с пищевым отравлением. В связи с этим учёные пообещали подготовить обучающее видео с рецептами, как избежать отравлений и правильно готовить пищу.

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