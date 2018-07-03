"Пердёжный закон" Трампа рассмешил пользователей соцсетей
Некоторые пользователи полагают, что в скором времени должно последовать логичное продолжение в виде "какашечного закона".
Фото : ©Flickr/Gage Skidmore3 июля 2018, 01:02
Новый законопроект, который президент США Дональд Трамп собирается внести в Конгресс, вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.
Закон о справедливых и обоюдных тарифах сокращённо называют FART Act, что переводится на русский как "пердёжный закон".
— Как автор заголовков для New York Post, я просто в восторге от "пердёжного закона", — написал в "Твиттере" один из журналистов издания.
— Вслед за "пердёжным законом" должен выйти закон о пути процветания (POOP Act — "какашечный закон"), — написала Сара Купер.
В случае принятия, новый закон позволит Трампу игнорировать положения Всемирной торговой организации (ВТО) и проводить переговоры с представителями любых стран тет-а-тет.
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