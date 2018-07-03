За сутки в Актау произошло четыре несчастных случая с летальным исходом
Об этом рассказали в больнице.
Фото : lada.kz3 июля 2018, 01:08
Всего с 1 по 2 июля в диспетчерскую Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи поступило более 300 вызовов. Об этом сообщила Жайнагуль Ильясова, заместитель главного врача областной станции Скорой помощи, передает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».
На побережье 4 микрорайона Актау 1 июля в 17:00 утонул мужчина.
Жительница Актау 1979 года рождения совершила суицид в одном из домов 4 микрорайона 1 июля в 12:00. В ночь с 1 на 2 июля в 00:30 при пожаре в 12 микрорайоне погибла 35-летняя женщина.
Сегодня, 2 июля, в 07:00 часов мужчина 1969 года рождения скончался от ножевого ранения до приезда бригады Скорой помощи.
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