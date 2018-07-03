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Учитель начальных классов делал из учениц секс-рабынь с помощью гипноза

Какое наказание грозит отстраненному от работы в школе учителю-гипнотизеру, не уточняется.

Фото : Dauphin County Prison3 июля 2018, 01:17

Учителя начальных классов из американского штата Пенсильвания обвиняют в сексуальном насилии над ученицей, сообщает New York Post.

Джеймсу Ментцеру (James Mentzer) предъявлены обвинения в растлении пяти малолетних, сексуальном насилии и развратных действиях в отношении малолетних.

Согласно информации полицейских, Ментцер пытался загипнотизировать девочек в возрасте от 8 до 11 лет. Они приходили в его кабинет, чтобы записать видео якобы для учебного задания. Учитель снимал на видео, как те читают текст, раскачивал перед их лицами цепочку и просил повторять: «Я буду подчиняться вам, господин», сообщила одна из жертв.

Какое наказание грозит отстраненному от работы в школе учителю-гипнотизеру, не уточняется. Есть ли у него адвокат — также не сообщается.


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