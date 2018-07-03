Потрепанный кроссовок из «Назад в будущее» продали за 92 тысячи долларов

Легендарные кроссовки появились во второй части «Назад в будущее» в 1989 году, однако спустя 29 лет они находятся не в лучшем состоянии.

Поврежденный левый кроссовок, который носил на съемках «Назад в будущее» актер Майкл Джей Фокс, продан на Ebay за 92 100 долларов (около шести миллионов рублей). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Лот был выставлен на аукционе 26 июня коллекционером обуви Джорданом Геллером, и за это время его пожелали купить 220 человек. Имя победителя не разглашается.

Легендарные кроссовки появились во второй части «Назад в будущее» в 1989 году, однако спустя 29 лет они находятся не в лучшем состоянии. Пластик на пятке почти полностью обвалился, а голубоватая часть подошвы потрескалась. Продавец пообещал прислать все осыпавшиеся частицы от кроссовок в отдельном контейнере. В фильме 1989 года эффект самозашнуровывающихся кроссовок достигался за счет спецэффектов.

В 2016 году компания Nike представила модель самозашнуровывающихся кроссовок Nike Mag, в которой был реализован фантастический концепт из комедии «Назад в будущее». Специальная технология позволяет стягивающимся шнуркам индивидуально реагировать на движения владельца обуви таким образом, чтобы адаптироваться под них и обеспечивать комфортные условия носки. Серия вышла ограниченным тиражом из 89 пар, одна из которых была продана на аукционе в Гонконге за 104 тысячи долларов.

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