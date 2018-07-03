В Актобе встреча бывших одноклассников закончилась поножовщиной

Друзья повздорили из-за того, что один перебил другого.

В специализированном межрайонном уголовном суде по Актюбинской области рассматривают уголовное дело по статье «Покушение на убийство», передает Zakon.kz со ссылкой на Timeskz.kz из зала суда.

7 апреля нынешнего года в Актобе в квартире на улице Маресьева собрались пять человек, трое из них были одноклассниками, которые не виделись около 30 лет.

В компанию также пригласили общего приятеля Берика.

Он отсидел срок, и решил взяться за ум – нашёл работу, устроился, и теперь был в поиске «второй половины». Приятели решили помочь товарищу и познакомить его со своей одноклассницей.

Посидели, вспомнили школьные годы. Берику приглянулась его новая знакомая. Он уже строил планы, что переложит на её плечи заботу о своей 84-летней матери, а сам уедет строить дорогу в Атырау.

Как рассказал потерпевший в суде, во время застолья он поссорился с Бериком из-за того, что тот постоянно без повода вмешивался в разговор и мешал общаться. Все-таки одноклассники давно не виделись, и им хотелось многое рассказать друг другу.

В конце концов, дело дошло до драки и закончилось поножовщиной.

В пылу перебранки Берик схватил кухонный нож и полоснул им своего соперника - попал по лицу и горлу. Потерпевший упал и залился кровью. Хозяйка квартиры пыталась оттолкнуть от него Берика, но ей и самой попало – крайне возбужденный «ухажер» трижды ткнул женщину ножом в ноги.

По словам свидетелей трагедии, Берик никак не мог успокоиться и кричал:«Я всё равно тебя убью!».

Пока утихомирили разбушевавшегося Берика, пока вызывали скорую и ждали ее приезда, пока прибывшие врачи скорой оказывали помощь, а после повезли в больницу, потерпевший около трёх часов пролежал в крови.

Ему повезло - мужчина выжил.- Я знаю Берика с детства, - выступал потерпевший в суде. – Мы встречались ещё детьми на соревнованиях по шахматам. Я играл за Хобдинский район, а он – за Карабутакский. После обоим выпало испытание - побывать за решёткой. Я не хочу, чтобы он сидел в колонии, я его прощаю. Может быть, я сам виноват в том, что его обматерил, и этим задел.

В суде допрашивали и хозяйку квартиры.- Когда я вижу убийцу, меня всю трясёт! Он первый раз пришёл ко мне в дом, и такое сотворил! – сокрушалась в суде хозяйка, принимавшая компанию у себя в квартире.

Судебный процесс продолжается.

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