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В Жезказгане рабочий погиб во время чистки вентилятора

Специально созданная на предприятии комиссия выясняет обстоятельства случившегося.

Фото : Хабар 243 июля 2018, 07:11

Рабочий жезказганского медеплавильного завода Kazakhmys Smelting погиб во время чистки вентилятора, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу компании.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 1 июля, на территории сернокислотного цеха.

"При выполнении работ по чистке вентилятора оператор пылегазоулавливающих установок получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства несчастного случая выясняются. Сформирована специальная комиссия по расследованию происшествия", — пояснил руководитель пресс-службы Владимир Магай.

Руководство и трудовой коллектив компании принесли соболезнования родным и близким погибшего.


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