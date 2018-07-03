В Жезказгане рабочий погиб во время чистки вентилятора

Специально созданная на предприятии комиссия выясняет обстоятельства случившегося.

Рабочий жезказганского медеплавильного завода Kazakhmys Smelting погиб во время чистки вентилятора, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу компании.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 1 июля, на территории сернокислотного цеха.

"При выполнении работ по чистке вентилятора оператор пылегазоулавливающих установок получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства несчастного случая выясняются. Сформирована специальная комиссия по расследованию происшествия", — пояснил руководитель пресс-службы Владимир Магай.

Руководство и трудовой коллектив компании принесли соболезнования родным и близким погибшего.

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