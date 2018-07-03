В Жезказгане рабочий погиб во время чистки вентилятора
Специально созданная на предприятии комиссия выясняет обстоятельства случившегося.
Фото : Хабар 243 июля 2018, 07:11
Рабочий жезказганского медеплавильного завода Kazakhmys Smelting погиб во время чистки вентилятора, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу компании.
Несчастный случай произошел в воскресенье, 1 июля, на территории сернокислотного цеха.
"При выполнении работ по чистке вентилятора оператор пылегазоулавливающих установок получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства несчастного случая выясняются. Сформирована специальная комиссия по расследованию происшествия", — пояснил руководитель пресс-службы Владимир Магай.
Руководство и трудовой коллектив компании принесли соболезнования родным и близким погибшего.
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